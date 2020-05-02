البيت الأبيض يبرر منع المسؤول الصحي بإدلاء شهادته أمام الكونغرس إثر فيروس كورونا

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واعتبر البيت الأبيض أن قيام أفراد يشاركون في إجراءات مواجهة الوباء التاجي أو فيروس كورونا بالإدلاء بشهاداتهم أمراً “غير مثمر”.

وأصدر البيت الأبيض بيانا عبر البريد الإلكتروني بعد أن قال متحدث باسم لجنة مجلس النواب التي تعقد جلسة الاستماع إن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغوا اللجنة بأن فاوتشي لن يدلي بشهادته.

وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري ببيان جاء فيه، “بينما تواصل إدارة الرئيس دونالد ترمب رد حكومتها بالكامل على فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك فتح أميركا بأمان مرة أخرى والإسراع بتطوير لقاح، فمن غير المثمر جعل أفراد بعينهم يشاركون في تلك الجهود، يمثلون أمام جلسات استماع في الكونغرس… نحن ملتزمون بالعمل مع الكونغرس لتقديم الشهادة في الوقت المناسب”.

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من جانبه، قال المتحدث إيفان هولاندر إن “لجنة فرعية للمخصصات بمجلس النواب تشرف على البرامج الصحية طلبت شهادة فاوتشي في جلسة استماع تعقد في السادس من أيار”.

وكان فاوتشي وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أحد الخبراء الطبيين الرئيسيين الذين ساعدوا في توجيه رد الولايات المتحدة على الفيروس شديد العدوى.

واصطدم ترمب مراراً مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسبب تحركاته للتحقيق في أفعاله أو أفعال إدارته.

وانتقد الديمقراطيون ترمب قائلين إنه أخفق في وضع خطة شاملة وفعالة لإجراء فحوصات للأميركيين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتتبع المخالطين للمصابين.