الرئيس الأميركي يجيز لـ”جلياد ساينسيس” استخدام علاجه التجريبي للمصابين بـ”كورونا”

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة دانيال أودي الإجراء خلال اجتماع بترمب في البيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة. وقال إن “الشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى”.

وبعد تراجع طفيف في عدد الوفيات يومي الأحد والإثنين، سجّلت الولايات المتحدة الخميس أكثر من ألفَي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات على أراضيها منذ بدء الجائحة إلى 62.906، حسب ما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيّات الناجمة عن الفيروس.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط، هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

وفي وقت سابق، توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في الولايات المتحدة ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.