كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 11:44 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين.. مدينة هاربين تغلق المطاعم لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت هاربين، مدينة شمال شرق الصين يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة تكافح حاليًا أكبر مجموعة فيروس في البلاد، خدمات المطاعم، اليوم السبت، لأن بقية الصين تخفف القيود المصممة لمنع انتشار المرض.

وقالت سلطات هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانج وأكبر مدنها، إنها أوقفت مؤقتًا خدمات تناول الطعام لجميع المطاعم، حسبما أفادت CCTV الرسمية، نقلًا عن إشعار الوقاية من الوباء في حالات الطوارئ، كما أوردت وكالة "رويترز".

خدمات المطاعم العاملة في المدينة، مثل مطاعم الشواء وتلك التي تبيع الشويات، وشابو شابو، وذكر الإشعار أن الحساء والطعام سيعلقان وجبات العشاء حتى إشعار آخر ووفقًا للتغيرات في الوضع الوبائي.

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في حين أبلغت الصين القارية عن حالة واحدة فقط، اليوم السبت، وعادت الحشود إلى بعض أشهر مناطق الجذب السياحي لعطلة 5 مايو، وتتجه مقاطعة هيلونغجيانج الشمالية لمنع التكتلات.

من بين 140 عملية إرسال محلية في البر الرئيسي للصين، تم الإبلاغ عن أكثر من نصفها من هيلونغجيانج، وفقًا لإحصاءات "رويترز".

تقع مقاطعة هيلونغجيانج على الحدود مع روسيا وأصبحت خط المواجهة في مكافحة عودة وباء فيروس كورونا، مع العديد من الإصابات الجديدة من المواطنين الذين يدخلون من روسيا.