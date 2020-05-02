كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 11:44 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تجعل تطبيق تتبع الحكومة إلزاميا لجميع العمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات في الهند على جميع موظفي القطاعين العام والخاص استخدام تطبيق تتبع بلوتوث مدعوم من الحكومة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في المكاتب مع بدء نيودلهي بتخفيف بعض إجراءات الإغلاق في المناطق الأقل خطورة.

وقالت وزارة الداخلية الهندية في إخطار مساء الجمعة: "يجب أن يكون استخدام Aarogya Setu إلزاميا لجميع الموظفين، في كل من القطاعين العام والخاص"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، أنها ستكون مسؤولة عن رؤساء الشركات والمنظمات "ضمان تغطية 100٪ لهذا التطبيق بين الموظفين".

قالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الجمعة إن الهند - البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من الأشخاص المحظورين - سوف تمدد إجراءات السيطرة على الصعيد الوطني لمدة أسبوعين آخرين ابتداء من يوم الاثنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن تسمح "بالاسترخاء الكبير" في المناطق الأقل خطورة.

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كجزء من جهودها لمحاربة الفيروس القاتل، أطلقت الهند الشهر الماضي تطبيق Aarogya Setu - الذي يعني Health Bridge - وهو نظام قائم على Bluetooth و GPS تم تطويره بواسطة المركز الوطني للمعلوماتية في البلاد. ينبه التطبيق المستخدمين الذين قد يكونون قد اتصلوا بأشخاص وجدوا فيما بعد أنهم إيجابيون لفيروس كورونا COVID-19 أو الذين يعتبرون في خطر كبير.

وقال مسؤولون بوزارة التكنولوجيا الهندية ومحامٍ وضع سياسة الخصوصية الخاصة بشركة Aarogya Setu لـ"رويترز"، إن التطبيق يجب أن يكون على 200 مليون هاتف على الأقل ليكون فعالًا في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

تم تنزيل التطبيق حوالي 50 مليون مرة على هواتف Android، التي تهيمن على قاعدة مستخدمي الهواتف الذكية في الهند التي تبلغ 500 مليون، وفقًا لبيانات متجر Google Play.