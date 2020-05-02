احتجاجات بمراكش بشأن إقصاء أسر معوزة من الدعم ومطالب بفتح تحقيق

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدينة مراكش، فتح تحقيق عاجل بشأن عملية دعم الأسر المعوزة والمتضررة، في مختلف الجماعات التابعة لمراكش، داعية إلى التحقق من طريقة توزيع دعم الأسر المعوزة وأسماء من تمكنوا من الاستفادة.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد، بعد إحتجاجات ساكنة جماعة “سيد الزوين” التابعة لعمالة مراكش، أمس الخميس، أمام مقر الدرك الملكي قبل أن تتحول لمسيرة صوب مقر القيادة.

وتعود فصول الأحداث، بحسب الجمعية ذاتها، بمجرد إنتشار خبر تداول عريضة إحتجاجية لمجموعة من الأسر المقصية من الدعم الغذائي بالمركز الحضري للجماعة المذكورة، قبل أن تتطور الأحداث بعد توقيف شابين من طرف الدرك ليتم إطلاق سراحهما لاحقا، بعد تجمع عشرات المحتجين بشكل عفوي أمام الدرك وقيادة سيد الزوين.

وحسب ما أطلعت عليه الجمعية المذكورة، فإن “أغلب الشعارات والمطالب المعبر عنها خلال الإحتجاج، كانت متعلقة “بسيادة المحسوبية والتوزيع غير العادل لقفف الدعم، وإقصاء فئات واسعة من الفقراء والأرامل والأسر بدون معيل، مقابل إستفادة فئات أخرى أقل تضررا أو في حالة يسر منها”.

ودقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراكش، ناقوس الخطر بشأن “احتمال تسجيل أحداث مشابهة بكل من قيادة حربيل وبمجموعة من الدواوير التابعة لها خصوصا دوار آيت مسعود ودوار القايد و آيت واعزو وبكل من جماعة المزوضية دواوير فرقة المصابيح، لسيادة نفس الممارسات وإقصاء فئات عريضة من الأسر المعوزة والمتضررة من جائحة كورونا”، وفقا لتعبيرها.

