أمزازي ينفي صلته بحساب مزور بالفايسبوك يحمل اسمه لنشر تعليقات “مجانبة للصواب”

نفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، صلته بحساب مزور بأحد موقع التواصل الاجتماعي يحمل اسمه لنشر تعليقات “مجانبة للصواب”.
وأوضح أمزازي في بيان حقيقة نشره على حسابه الرسمي بـ(فايسبوك)، أن “أحد الأشخاص عمد إلى استعمال حساب مزور يحمل اسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من أجل نشر تعليقات مجانبة للصواب ولا أساس لها من الصحة يسعى من خلالها إلى تغليط الرأي العام”.
وتابع، “وإذ أثير انتباه رواد هذا الموقع إلى أن ما تم نشره لا يعنيني إطلاقا، فإنني أجدد التأكيد على أنني أتوفر على حساب رسمي اتواصل من خلاله مع المواطنات والمواطنين”.
وشدد الوزير على أنه يحتفظ بحقه “في متابعة الشخص أو الأشخاص الذين ينتحلون صفتي من خلال صفحات مزورة تحمل اسمي للترويج لأكاذيب ومغالطات، وذلك وفق القوانين المعمول بها”.
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