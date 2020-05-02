تأسيس “شبكة اليقضة المدنية بطنجة” لرصد حالات خرق الحجر الصحي بطنجة

أعلنت فعاليات مدنية وحقوقية بطنجة، عن تأسيس “شبكة اليقظة المدنية بطنجة” من أجل رصد حالات خرق الحجر الصحي وتوثيقها، وتبليغها للسلطات المعنية، بهدف تحصين المجتمع من جائحة كورونا.
وبحسب بلاغ الشبكة، فإنها تتضمن جمعية Impact التنمية، وفرع طنجة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة طنجة، إضافة إلى اتحاد العمل النسائي.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه تم وضع أرضية إلكترونية “yaqada.org” لتيسير تجميع وتحليل المعطيات.
ودعا أعضاء الشبكة، فعاليات المجتمع المدني، إلى التواصل معها من أجل المساهمة في عملية اليقظة واحترام تعليمات الحجر الصحي، للحد من انتشار الفيروس التاجي.
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