تحذير من كارثة إنسانية في أفريقيا جراء كورونا

السبت 2 مايو 2020

أعربت منظمة "أونو" الألمانية المعنية بإغاثة اللاجئين، عن مخاوفها من حدوث كارثة إنسانية في العديد من الدول الأفريقية على خلفية جائحة كورونا.



وقال بيتر روينشتروت-باور، المدير التنفيذي للمنظمة الشريكة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية، السبت، إنه منذ تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد نهاية فبراير/شباط الماضي أصيب آلاف الأفراد بالفيروس في غرب ووسط أفريقيا.

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وأضاف أن هذه المناطق تعاني من العنف والجوع والجفاف، حيث كان يعتمد نحو 10 ملايين شخص على المساعدات الدولية قبل تفشي كورونا.

وأوضح روينشتروت-باور، في خبر نقلته وكالة الأنباء الألمانية: "يتعين على أوروبا أن تصبح فعالة على نحو سريع وأن تساعد في بناء هياكل حكومية أكثر فاعلية (في أفريقيا) قبل أن يتفاقم الوضع"، محذرا من انتشار الفقر والجريمة والإرهاب والاتجار بالأسلحة.

وقال: "إذا لم يتم حظر ذلك، ستحدث كارثة إنسانية تهدد المنطقة وتنذر بعواقب على أوروبا أيضا".