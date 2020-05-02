- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من كارثة إنسانية في أفريقيا جراء كورونا والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
أعربت منظمة "أونو" الألمانية المعنية بإغاثة اللاجئين، عن مخاوفها من حدوث كارثة إنسانية في العديد من الدول الأفريقية على خلفية جائحة كورونا.
وقال بيتر روينشتروت-باور، المدير التنفيذي للمنظمة الشريكة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية، السبت، إنه منذ تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد نهاية فبراير/شباط الماضي أصيب آلاف الأفراد بالفيروس في غرب ووسط أفريقيا.
وأضاف أن هذه المناطق تعاني من العنف والجوع والجفاف، حيث كان يعتمد نحو 10 ملايين شخص على المساعدات الدولية قبل تفشي كورونا.
وأوضح روينشتروت-باور، في خبر نقلته وكالة الأنباء الألمانية: "يتعين على أوروبا أن تصبح فعالة على نحو سريع وأن تساعد في بناء هياكل حكومية أكثر فاعلية (في أفريقيا) قبل أن يتفاقم الوضع"، محذرا من انتشار الفقر والجريمة والإرهاب والاتجار بالأسلحة.
وقال: "إذا لم يتم حظر ذلك، ستحدث كارثة إنسانية تهدد المنطقة وتنذر بعواقب على أوروبا أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من كارثة إنسانية في أفريقيا جراء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.