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ارتفاع إصابات كورونا في سلطنة عمان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 2483. 

 

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وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن 750 حالة تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، مشيرة إلى وفاة 11 جراء الفيروس.

 

وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.

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