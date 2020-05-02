السبت 2 مايو 2020

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على عراقي - إيراني؛ لدوره في تسهيل عمليات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار.



وقال في بيان له اليوم، إن أمير ديانات؛ ويُعرف أيضاً باسم عامر عبدالعزيز جعفر؛ هو شريك قديم لكبار مسؤولي "فيلق القدس"؛ التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن جعفر؛ ساعد "فيلق القدس" على تحقيق مصادر دخل وتهريب الأسلحة إلى الخارج، كما فرضت الوزارة أيضاً عقوبات على شركة Taif Mining services LLC التي يملكها أو تدار بوساطته.

ولفت البيان الانتباه إلى أن المدعي العام في واشنطن وجّه اتهامات جنائية ضده وأحد شركائه تتعلق بـ"انتهاك العقوبات وقوانين غسل الأموال"، وقُدمت أيضاً دعوى مصادرة 12 مليون دولار تم استخدامها في هذه الجرائم بكونها أصولاً لمنظ

إيران تعاقب مواطنا من أصل عراقي.. لهذا السبب

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فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على عراقي - إيراني؛ لدوره في تسهيل عمليات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار.

وقال في بيان له اليوم، إن أمير ديانات؛ ويُعرف أيضاً باسم عامر عبدالعزيز جعفر؛ هو شريك قديم لكبار مسؤولي "فيلق القدس"؛ التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن جعفر؛ ساعد "فيلق القدس" على تحقيق مصادر دخل وتهريب الأسلحة إلى الخارج، كما فرضت الوزارة أيضاً عقوبات على شركة Taif Mining services LLC التي يملكها أو تدار بوساطته.

ولفت البيان الانتباه إلى أن المدعي العام في واشنطن وجّه اتهامات جنائية ضده وأحد شركائه تتعلق بـ"انتهاك العقوبات وقوانين غسل الأموال"، وقُدمت أيضاً دعوى مصادرة 12 مليون دولار تم استخدامها في هذه الجرائم بكونها أصولاً لمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن "النظام الإيراني ومؤيديه يواصلون إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية على حساب صحة الشعب الإيراني ورفاهيته".

مة إرهابية أجنبية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن "النظام الإيراني ومؤيديه يواصلون إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية على حساب صحة الشعب الإيراني ورفاهيته".