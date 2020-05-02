الدنمارك تحاكم نرويجيا بتهمتي التجسس والاغتيال لحساب إيران

السبت 2 مايو 2020

بدأت مدينة روسكيليه الدنماركية، غرب كوبنهاجن، محاكمة نرويجي من أصل إيراني متهم بالتجسس وبمحاولة اغتيال معارض لحساب إيران.



ويتهم الرجل البالغ 40 عاما بالتخطيط لاغتيال إيراني في المنفى في الدنمارك هو زعيم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" وفق المدعي العام سورن هاربو أمام المحكمة.

ويشتبه في أن المتهم أجرى عمليات تجسس في الدنمارك "بناء على أوامر وتعليمات من أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

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كما اتهم بالتقاط صور وتصوير مشاهد في محيط منزل زعيم الحركة مدة ثلاثة أيام في سبتمبر/أيلول 2018.

وتعتبر السلطات الدنماركية أن الهجوم المخطط له أتى بإيعاز من النظام الإيراني ردا على هجوم في منطقة الأهواز جنوب غرب إيران قتل فيه 24 شخصا في 2018.

ويتوقع أن يصدر الحكم في نهاية يونيو/حزيران المقبل.