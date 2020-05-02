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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين على بعد حالة واحدة من "توديع" كورونا والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد أمس انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من الخارج، وذلك انخفاضا من تسجيل ست حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق.
ولم تسجل الصين أية إصابات جديدة محلية بعد تسجيل ست حالات في اليوم السابق.
وسجلت البلاد أيضا 20 حالة من دون ظهور أعراض، انخفاضا من 25 حالة من دون أعراض في اليوم السابق.
ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875، بينما لا تزال الوفيات عند 4633.
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