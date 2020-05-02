الإمارات تعيد طالبة بريطانية إلى أسرتها في أبوظبي

السبت 2 مايو 2020

أعربت الطالبة البريطانية إيلده أشتون المقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها للعودة إلى أبوظبي بعد أن علقت في بريطانيا لأكثر من شهر ليلتئم شملها مع والدتها المقيمة في العاصمة أبوظبي.



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ولدى عودتها إلى أبوظبي قادمة من لندن، قالت الطالبة إيلده " ولدت في دولة الإمارات وهي بلدي ومن الجيد أن أعود إلى الوطن .. ليس هناك من كلمات تعبر بما فيه الكفاية عن شكري وامتناني لحكومة الإمارات على تسهيل عودتي إلى الدولة لكي أكون بجوار والدتي وأهلي وأصدقائي".

من جانبها قالت كريستينا أشتون والدة الطالبة إنها سعيدة بعودة ابنتها إليها، معربة عن شكرها وامتنانها لقيادة الدولة الرشيدة على تسهيل عودة ابنتها البالغة من العمر 19 عاما والمولودة في الإمارات إلى أحضانها.