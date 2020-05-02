شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة القاضي اليمني محمد علي صالح الناخبي بمسجد الحمزة بمدينة جعار والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020 أقيمت الصلاة على القاضي محمد علي صالح,,وذلك في مسجد الحمزة بمدينة جعار عقب صلاة الفجر اليوم هذا السبت الموافق 9رمضان لمن يحب الأجر .

Advertisements يذكر ان الفقيد سطر كثير من المواقف البطولية التي جسدها خلال مشوار حياته في مجال القضاء وتمكنه من اداء رسالته بإخلاص وتفان وتمتعه بالنزاهة والكفاءة في كافة الأعمال القضائية التي أوكلت إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون

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