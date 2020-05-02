المكسيك تسجل 1515 إصابة بكورونا و113 حالة وفاة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:28 صباحًا, 2 مايو 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و113 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن الحصيلة الإجمالية المسجلة في البلاد وصلت إلى 20739 إصابة بالفيروس في حين بلغ عدد حالات الوفيات 1972.

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