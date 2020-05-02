شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بطولة ألمانيا.. إصابة 3 أفراد من فريق كولن بكورونا تعكر آمال استئناف البطولة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 7 ساعات - 4:04 صباحًا, 2 مايو 2020 م المناطق - وكالات تعرضت آمال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم، المعلق منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لصفعة كبيرة بعد إعلان نادي كولن اليوم إصابة ثلاثة من أفراده.

وأشار النادي في بيانه “أنه سيضعهم بحجر صحي لمدة 14 يومًا، حيث خضع كامل الفريق وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس الماضي لاختبارات فحص كوفيد 19+، فجاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية، وجميعهم دون عوارض” رافضًا الكشف عن أسمائهم.

وبرغم ذلك، أعلن النادي مواصلة تمارينه تمهيدًا لاستئناف مباريات الدوري.

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