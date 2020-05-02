شكرا لقرائتكم خبر عن 164 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى164 ألفا و77 حالة، حتى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت فرانكفورت، وفقا لبيانات مجمعة من جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس إلى ستة آلاف و736حالة. كما ارتفعت حالات التعافي إلى 126 ألفا و900 حالة.

وسجلت ألمانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل حوالي 13 أسبوعا.