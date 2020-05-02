شكرا لقرائتكم خبر عن 1515 إصابة جديدة بكورونا و113 وفاة بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و113 حالة وفاة. وقالت الوزارة إن الحصيلة الإجمالية المسجلة في البلاد وصلت إلى 20739 إصابة بالفيروس في حين بلغ عدد حالات الوفيات 1972.

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