بالصور.. الامانة تجري 509 حملة تعفير في عموم بغداد

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اعلنت امانة بغداد، السبت، عن اجراء 509 حملة تعفير في عموم العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتنا في دوائرنا المختلفة اجرت ( 509 ) حملة تعفير وتعقيم للمدة من 10 من شهر اذار الماضي وحتى 1 من شهر آيار الجاري لعموم الرقعة الجغرافية للعاصمة بغداد".
واضافت ان "ذلك تم بالاساليب التقليدية وايضاً باستخدام منظومة التعفير المتطورة التي قامت ملاكات الامانة بتصنيعها مؤخرا من خلال حملات صباحية ومسائية لدعم الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".
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