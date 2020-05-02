بسبب تكاليف التخزين... شركات النفط تلجأ إلى كهوف الملح وعربات القطار

حيث وجدت شركات النفط في أماكن التخزين هذه حلا للتخلص من الأسعار الباهظة لأماكن التخزين المتداولة.

فبحسب تقرير لصحيفة Financial Times البريطانية، فإن شركات النفط توجهت إلى أماكن تخزين كانت قد تجاهلتها في وقت سابق من ضمنها البارجات الموجودة في الأنهار والمستخدمة عادة لتوصيل شحنات صغيرة إلى الأسواق الداخلية، بالإضافة لعربات القطارات وخزانات "فراك" التي تستخدم عادة لتخزين الماء والمواد الكيميائية المستخدمة في عملية التكسير الهيدروليكي.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة التخزين “Scandinavian Tank Storage”، التي تمتلك كهوفا تحت الأرض في السويد والنرويج باتريك كينيرفورس، إنه استقبل عددا من الطلبات في آذار ونيسان.

واضاف"جميع كهوفنا مستأجرة، ويُحتمل أن تكون ممتلئة ما قبل الصيف".

وارتفعت تكاليف تخزين النفط بعد ازدياد الطلب عليه، لتصل تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة، التي يمكن إيقافها في البحر حاملة أكثر من مليوني برميل، إلى نحو 230 ألف دولار في اليوم الواحد.ِ