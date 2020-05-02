رياضة 2020-05-02 | 09:35 1,492 مشاهدة Advertisements يواصل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، حملته التوعوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في جميع انحاء القارة الصفراء. وينشر الموقع الرسمي للاتحاد مقاطع فيديو يومياً، تضم نجوم القارة الصفراء من جميع البلدان. وفي مقطع فيديو اليوم، ظهر نجم المنتخب الوطني العراقي ونادي الكويت الكويتي علاء عباس وهو يوجه النصائح للحد من انتشار الفيروس.

المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نجم اسود الرافدين يشارك بحملة الاتحاد الاسيوي لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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