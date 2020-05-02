بالفيديو ابو حسين يناشد الخيرين لانتشاله من واقعه المزري

ابو حسين رب اسرة كان يعيش حياته برفاه هو وعائلته كبقية الناس، لكن سرعان ما تداركه ورمٌ غريب ، واقعده مريضا جليس الفراش لسنوات طوال ولا يملك راتبا ولا معيلا ، هذا الرجل وزوجته وجهوا مناشدة الى الجهات المعنية و ذوي القلوب الرحيمة عبر منبر السومرية لأنتشالهم من واقعهم المزري . ابو حسين مصاب بورم سرطاني ولا حل حكومي امامه بسبب الفقر سوى مناشدة الخيرين بعد ان كان معيلا لأسرة كاملة ، وسيدا في قومه ارداه المرض مقعد الفراش ، ابو حسين تسارعت اليه الايام الشدائد حتى اصيب بورم سرطاني يزن ثلاثة كيلوغرامات تحت منطقة الحزام ، ثم ازدادت حالته سوءا كلما مضى الوقت، العقدة هي... ما ان يتم استئصال ذلك الورم حتى يعاود الظهور مرة اخرى بعد مدة وجيزة .....



وبعيدا عن وباء



هذا هو حال هذه العائلة المسكينة التي انكسر عمودها فكيف هي أحوال وضمائر ذوي البر والإحسان وبعيدا عن وباء كورونا وما يضج به العالم ، فأن هذا الرجل وزوجته التي اُنهكت وهي ترى المرض ينخر جسم زوجها ، يستأجرون منزلا طوله عشرون مترا وعرضه اقل من ذلك ، في السريدات بمنطقة الشعب ، وتعيش العائلة وضعا ماديا يندى له الجبين..... حيث تقضي أيامها ليس كباقي العائلات ، فعندما يحين وقت علاج ابو حسين ترى هذه المرأة يعتصرها الالم والعوز ، وهي تنظر الى اعتاب الباب ، على امل ان تطرق من قبل ذوي القلوب الرحيمة .هذا هو حال هذه العائلة المسكينة التي انكسر عمودها فكيف هي أحوال وضمائر ذوي البر والإحسان

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