بعد تفويض الجيش.. الغرياني يهاجم الشعب الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ أن أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استجابة الجيش لإرادة الشعب في تفويضه لتسيير شؤون البلاد، وإجهاض أحلام تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي في السيطرة على ليبيا وذيول هذا التنظيم في البلاد، قد جن جنونهم.
الصادق الغرياني.. بوق الإخوان الإرهابية في ليبيا
فخرج مفتي الإرهاب الإخواني في ليبيا المعزول بقرار من مجلس النواب، الصادق الغرياني، ليكيل الاتهامات والسباب للشعب الليبي، متهما إياه بالجهل والسفاهة لأنهم هبوا لتفويض جيشهم في مواجهة الإرهابيين الذين يدعمهم الغرياني.
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الأمر لم يتوقف عند ذلك بل ذهب الغرياني إلى حد التشكيك في القدرات العقلية للشعب الليبي.
الصدمة القوية التي يعاني منها أنصار الإرهاب في ليبيا جعلت الغرياني ربما دون دراية منه أو بزلة لسان يعترف بضخامة التفويض الشعبي الذي حصل عليه المشير حفتر من مختلف المكونات الليبية.
وفيما يبدو أن الأيام المقبلة لن تشهد ما يسر أنصار جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا ولا داعميها في تركيا وقطر.
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