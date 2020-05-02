تايفون".. مدرعة روسية "فريدة" تلتحق قريبا بقوات المظليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم الجيش الروسي إدخال المدرعة "تايفون" المخصصة للقوات المظلية ضمن قوات الإنزال الجوي، عقب الانتهاء من الاختبارات الحكومية عليها.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع الروسية إن الوزارة أنهت تطوير مركبة مدرعة للإنزال الجوي "تايفون".

وتابعت القول: "تنهي قوات الإنزال الجوي أعمال التطوير لمركبة محمية للأغراض الخاصة، يمكن إنزالها بالمظلة".

وستبدأ في المستقبل القريب، الاختبارات الحكومية للمركبة المدرعة، وعقب ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن دخولها خدمة القوات الروسية.

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وكان الجنرال أندريه سيرديوكوف، قائد قوات الإنزال الجوي، قد قال إن "تايفون" مركبة فريدة من نوعها تفوق جميع نظائرها. ووفقا له، فإن المدرعة مصممة خصيصا للقوات المظلية.

مؤخرا، أعلنت الدفاع الروسية بدء تزويد قواتها بصواريخ باليستية نووية عابرة للقارات من طراز "سارمات" مطلع العام المقبل، حيث تلقب بـ"الشيطان 2".

وقال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو: "إن أول صواريخ سارمات ستدخل الخدمة في 2021"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة راديو إليكترونيك تكنولوجيز.

و"الشيطان 2" ليس لقبا روسيا للصاروخ سارمات بل أطلقه حلف شمال الأطلسي "الناتو" عليه باعتباره الأكثر تطورا ودقة.