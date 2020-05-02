ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الثانية منذ جائحة كورونا

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند، الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي، وذلك بعد أن قضى أسابيع في البيت الأبيض بسبب إجراءات العزل المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها ترامب البيت الأبيض منذ 28 مارس/آذار الماضي عندما زار نورفولك بولاية فرجينيا لرؤية السفينة الطبية التابعة للبحرية الأمريكية (كومفورت) لدى مغادرتها إلى ميناء نيويورك.، ومنذ الجائحة لم يغادر ترامب البيت الأبيض سوى مرتين فقط.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إنه سيمارس التباعد الاجتماعي أثناء وجوده في كامب ديفيد وإنه يخطط للعمل أيضا في عطلة نهاية الأسبوع إذ سيجري مكالمات هاتفية مع قادة أجانب.

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وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أكثر من 1800 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

ومع تسجيلها 1883 حالة وفاة يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 64700.

والولايات المتّحدة، التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط، هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من جراء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.