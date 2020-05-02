الجزائر تتوعد بمحاسبة الإعلام المشبوه الممول خارجيا

اتهم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الجمعة، صحفيين من بلاده بـ"التخابر" مع سفارات أجنبية من خلال "نقل تقارير" عن الوضع الداخلي إلى تلك البعثات الدبلوماسية.

ولم يكشف تبون عن أسماء الصحفيين أو السفارات المتهمة بـ"التخابر"، لكنه "هدد" بمتابعتهم ومعاقبتهم.

وفي مقابلة تلفزيونية مع بعض وسائل الإعلام المحلية بثها التلفزيون الحكومي، قال الرئيس الجزائري إنه "يجب رفع مستوى الصحفيين، ولن نسكت على صحفيي نقل التقارير للسفارات الأجنبية".

وعاد لانتقاد مصادر تمويل بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية، وأشار إلى أنه "من غير المقبول إنشاء قناة تعرض برامج لا تتناسب مع الجزائريين أو حتى مصدر تمويلها غير معروف ومن الخارج، وهذا لا نسمح به بتاتا".

كما انتقد بث قناة "الشروق" الجزائرية "ذات التوجه الإخواني" سلسلة فكاهية انتقدت "تقديم الجزائر مساعدة مالية لتونس" خلال زيارة الرئيس التونسي الأخيرة إلى الجزائر.



وشدد تبون في حديثه على أنه "من غير المقبول إثارة أزمة دبلوماسية لأجل إضحاك الناس من برنامج يبث عبر التلفزيون".

يأتي ذلك، بعد أيام من قرار السلطات الجزائرية "فتح ملف التمويل الخارجي لوسائل الإعلام المحلية"، حيث أكد وزير الاتصال الجزائري (الإعلام) عمار بلحيمر أن الملف "سيفتح بقوة وبدون استثناء"، مشددا على أن ذلك "يعد أحد أشكال التدخل الأجنبي".

وأوضح في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، أن القرار اتخذه الرئيس الجزائري، الذي قرر "أن يفتح الملف بقوة وبدون استثناء لأننا نعتبره شكلاً من أشكال التدخل الخارجي والتواطؤ الداخلي، ولا توجد أي دولة ذات سيادة تسمح أو تقبل بذلك"، وفق تعبيره.

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ويرى مراقبون أن فتح الرئيس الجزائري مسألة "تخابر صحفيين مع سفارات أجنبية" يرتبط بالتقارير الإعلامية التي نشرتها بعض المصادر المحلية العام الماضي، والتي أفادت بتورط "صحفيين ورؤساء تحرير وملاك قنوات وصحف في نقل تقارير عن الوضع السياسي لسفارات أجنبية على رأسها السفارة الفرنسية، وسفارتا قطر في باريس ولندن".





اختراق الإخوان للإعلام.. السر المسكوت عنه

وأشار متابعون إلى أن ملف "اختراق التيارات الإخوانية الجزائرية وسائل الإعلام المحلية خصوصاً الخاصة منها" الذي لطالما كان من الموضوعات "المسكوت عنها" منذ عدة سنوات، قد يتحول إلى "فضيحة إخوانية جديدة" في الجزائر.

وتؤكد معلومات عدة اختراق تيارات إخوانية وسائل إعلام جزائرية، من خلال الزج بصحفيين بـ"رتبة مخبرين" يقومون بنقل كل الأسرار الداخلية لوسائل الإعلام المحلية، والعمل على فرض الأفكار الإخوانية في المحتويات الإعلامية، خاصة في البرامج السياسية والنشرات الإخبارية.

ومن أخطر أساليب التغلغل الإخواني في كثير من وسائل الإعلام الجزائرية، اعتمادها على صحفيين "لا يجهرون بولائهم لتنظيم الإخوان، ويتظاهرون بمعارضتهم للتيارات الإخوانية المحلية للتمويه والإيقاع بكل المخالفين للإخوان في الوسط الإعلامي".

وتعمل بعض التيارات الإخوانية على جمع تقارير "صحفييها المخبرين" لـ"تقديمها كمعلومات دسمة لسفارات أنظمة إخوانية أو نقلها مباشرة إلى الدول المعنية بالتجسس على الجزائر"، وفق شهادات صحفيين عملوا في بعض وسائل الإعلام الجزائرية.

كما كشفت الأجهزة الأمنية الجزائرية، العام الماضي، عن تورط صحفيين في تلقي أموال من دبلوماسيين أجانب مقابل تزويدهم بمعلومات سياسية واقتصادية واجتماعية عن الجزائر.

ويتوقع مراقبون أن يفتح تصريح الرئيس الجزائري "أبواب العقاب" على تيارات إخوانية موالية لقطر وتركيا وأخرى تتبع دوائر فرنسية مشبوهة، ويكشف عن حقائق صادمة عما يسميه إعلاميون ومثقفون جزائريون "الجانب المظلم في الإعلام الجزائري".

وكانت مصادر سياسية جزائرية كشفت، العام الماضي، لـ"الخليج 365" عن وجود "قائمة من صحفيين ومديري قنوات وصحف" سيتم التحقيق معهم في قضايا فساد وعلاقتهم بنظام بوتفليقة والدولة العميقة، بالإضافة إلى التخابر مع سفارات ودول أجنبية.