أردوغان يزود السراج بطائرات مسيرة من نوع "عنقاء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف مصدر عسكري ليبي وفقا لـ"العين الإخبارية" النقاب، عن إرسال النظام التركي نحو 10 طائرات مسيرة من نوع "العنقاء" لمليشيات السراج، وهي أكبر حجما من الطائرة "بيرقدار" التي أسقط الجيش الوطني منها الكثير.



وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن طائرات "العنقاء" التي وصلت مرتبطة بنظام حماية بالكلية الجوية مصراتة، وهو نظام كسر موجات التشويش لحمايتها من السقوط.

وتابع المصدر في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن جهاز الحماية الخاص بالطائرة "العنقاء" مرتبط بالأقمار الاصطناعية، لأنها تعمل من خلال تلك الأقمار على غرار "البريدتور" الأمريكية والبريطانية.

ومن جهته، قال الرائد بالجيش الوطني الليبي، محمد حسن، إن طائرة "العنقاء" التركية تطورت في الفترة الأخير من جمع المعلومات اللوجستية، إلى مقاتلة تعترض الأهداف البرية والبحرية.

Advertisements

وأضاف في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" أن تزويد نظام أردوغان، لمليشيات السراج بهذه الطائرة المسيرة، بهدف مراقبة ليبيا، ومحاولة تقوية قدرات المليشيات لمواجهة الجيش الليبي الساعي لتطهير البلاد من الإرهاب.

وشدد حسن على أن مصير طائرة "العنقاء" لن يكون أفضل من "بيرقدار" فكبر حجمها، وسرعة دورانها إحدى أبرز نقاط ضعفها، وليس قوتها، والفشل الذي حققته في دير الزور السورية خير دليل على ذلك.

وأكد حسن أن سلسلة غارات جوية على قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة ستخرج هذه الطائرات من الخدمة لأن هاتين القاعدتين هما مراكز التحكم بالمسيرة.

و"العنقاء" طائرة مسيرة من عائلة الطائرة بدون طيار التي تصنعها الشركة التركية لصناعات الفضاء، وقرر نظام أردوغان الدفع بها في ساحات القتال في الغرب الليبي، للتغطية على الفشل الذريع الذي منيت بها المسيّرات الأخرى من نوع بيرقدار.

وكشفت مصادر مطلعة وفقا "العين الإخبارية" في وقت سابق، أن الاستخبارات التركية حولت قاعدة معيتيقة الجوية لمقر رئيسي للمستشارين الأتراك الذين بدورهم حولوها لغرفة عمليات عسكرية خاصة بهم.

وأوضحت المصادر بأن قاعدة معيتيقة تضم غرفة عمليات متكاملة مرتبطة بغرفة عمليات فرعية في الكلية الجوية بمصراتة، وتلك الغرف مرتبطة بغرفة عمليات في العاصمة التركية أنقرة.