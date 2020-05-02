انخفاض طفيف في وفيات كورونا اليومية بأمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجّلت الولايات المتّحدة أمس الجمعة أكثر من 1800 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.



ومع تسجيلها 1883 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساء بالتوقيت المحلّي الجمعة والساعة نفسها من اليوم السابق، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات من جراء الفيروس في الولايات المتحدة إلى 64700.

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والولايات المتّحدة، التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وأجاز المنظمون الأمريكيون استخدام العقار التجريبي "رمديسفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الحالات الطارئة، وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة.

يأتي هذا الإعلان، بعدما أظهرت التجارب السريريّة للعقار المضادّ للفيروسات الذي تُنتجه شركة "جلعاد ساينسيس" أنه يُسرّع تعافي المرضى المصابين بالفيروس في بعض الحالات، وهي المرّة الأولى التي يكون فيها لأيّ دواء فائدة مثبتة ضدّ المرض.