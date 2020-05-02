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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: بناء تكتل عربي من أجل الاستقرار والتقدّم يواجه هجمة إقليمية شرسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكّد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ بناء تكتل عربي يسعى إلى الاستقرار والتقدم في المنطقة، يواجه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية.
وقال قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات، وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب، فبناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها يواجهه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج».
وأضاف في تغريدة ثانية: «يذكرني هوس العاجز في استهدافه لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة بالمثل المحلي.
والذي يميز بين من يأكل الثمر ومن يعّد الطّعام، والطّعام هو نوى الثمر أي من مخلفاته، وموقعنا سيبقى دائماً في الصدارة «نأكل الثمر» وليبقى المتربص العاجز خلفنا «يعّد الطّعام».
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