تعرف على سعر الدولار في السودان اليوم السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، جنيهين ليسجل 128 جنيها في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.24 جنيه للبيع.



أما في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان فقد سجل الدولار سعرا شبه موحد عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر هذا السعر للدولار في بنوك السلام والتضامن الإسلامي والسوداني الفرنسي والنيل وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني، كما تكرر في شركات صرافة ديفان ويمت وغاية وباب المندب والهجرة واليمامة ودينار.

وفي السوق السوداء سجل الدولار 128 جنيها مقابل 130 جنيها أمس، ليواصل البقاء على ذات المستويات المرتفعة.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، استقرت أسعار الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي على شاشة البنك المركزي السوداني.

وكان معدل التضخم في السودان قد ارتفع بسبب زيادة أسعار الغذاء والوقود في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

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وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، الثلاثاء الماضي، إن معدل التضخم السنوي للبلاد ارتفع إلى 81.64% في مارس/آذار الماضي من 71.36% في فبراير/شباط الماضي.

ومع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ، أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العهود السابقة، كما قررت إنشاء بورصة للذهب.

وسجل اليورو 59.76 جنيه للشراء و60.02 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.75 جنيه للشراء و68.93 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل سعر اليورو 142 جنيها، وسجل الجنيه الإسترليني 158 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.

وسجل الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 15.01 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 177 جنيها للشراء و177.56 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 34 جنيها، والدرهم الإماراتي 36 جنيها والدينار الكويتي 328 جنيها.