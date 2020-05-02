«دار الإفتاء» توضح حقيقة التصريح المتداول للمفتي عن مسلسل «الاختيار»

حالة من الجدل والاستياء انتابت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول تصريح لفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام حول مشاهدة مسلسل "الاختيار". وكشفت دار الإفتاء المصرية حقيقة ما تداوله بعض المواقع من تصريح لفضيلة المفتي حول مسلسل الاختيار. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن التصريح ينسب للدكتور شوقي علام قوله: (المسلسل بمثابة جهاد ومن لم يشاهد آثم شرعًا...). Advertisements وأكدت دار الإفتاء، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدم صحة التصريح والصورة المتداولة. وقالت دار الإفتاء: "تنبيه مهم.. هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشرها فننوه على أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح وكذلك الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر".

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