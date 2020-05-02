"العسكري علي من الشجعان.. مات راجل وسط الفرسان".. القصة الحقيقية للجندي علي الذي جسد دوره كريم عبد العزيز في "الاختيار"

مع توالي الإشادات وارتفاع نسب المشاهدة يوما تلو الآخر، ومنذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"، تأكد الجميع أنه سيكون الحصان الأسود للموسم الرمضاني الحالي.

هذا النجاح الكبير لم يكن بسبب الأداء الفني بحسب، بل لقوة وتأثير القصة الحقيقية التي كشفت عن واقع كنا نعيش فيه لكن لم نكن على علم بتفاصيله، وجوانب لم تكن معروفة عن بطولات شهداء مصر، لا سيما كواليس ما حدث بمنطقة مربع البرث، جنوب رفح، خلال إحباط هجوم إرهابي، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 25 من أبطال القوات المسلحة بالكتيبة 103، ومقتل أكثر من 40 تكفيريا.

كان وراء هؤلاء الأبطال قصص بطولية لم ولن تنتهي، على رأسهم قائد الكتيبة الشهيد أحمد صابر منسي، الذي تدور أحداث المسلسل حول قصة استشهاده وخيانة الإرهابي هشام عشماوي.

موقع FilFan.com يرصد بشكل يومي القصة الحقيقية لكل بطل ممن أشار إليهم المسلسل خلال الأحداث، ونستعرض اليوم قصص بطولات جنود الجيش المصري، والتي لفت المسلسل الانتباه إليها من خلال دور الفنان كريم محمود عبد العزيز، فبالرغم من تنوع وكثرة قصص الجنود الأبطال، إلا أن قصة الشهيد علي علي هي الأبرز بينهم، نظرا لما قدمه من بطولة وتفاني في خدمة بلده.

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الشهيد علي علي السيد، 22 سنة، من مواليد قرية الدغايدة التابعة لمركز الجمالية، بمحافظة الدقهلية، تغنى باسمه الأبطال في نشيد الصاعقة "العسكري علي من الشجعان.. مات راجل وسط الفرسان"، وذلك نظرًا للبطولة العظيمة التي قدمها خلال الهجوم على كمين البرث بجنوب سيناء، واستشهد على إثرها.

علي هو الأصغر بين إخوته، كان يعمل في مجال "الجبس"، حصل فقط على الشهادة الابتدائية ولم يكمل تعليمه، التحق بالصاعقة قبل استشهاده بعام ونصف العام، وفي معركة كمين البرث، قدّم بطولة عظيمة، إذ قام بجمع أجساد الأبطال الذين استشهدوا أثناء الهجوم، ووقف لحمايتهم حتى لا يمثل الإرهابيون بجثثهم، إلى أن أصيب بعدة الطلقات في ظهره، ورغم إصابته واصل حمايته لهم، فعندما شاهد أحد الإرهابيين يحاول التمثيل بجثة أحد أبطال الجيش، التقط سلاحه وأطلق أعيرة نارية تجاهه أرداه قتيلًا في الحال، ثم صعدت روحه للسماء شهيدًا.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.