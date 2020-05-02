الصحة العمانية: 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2483

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 2483.
وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية قد أفادية بأن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوزت سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص.
ولفتت الجامعة التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار الفيروس في العالم، الى أن الوباء الذي شمل 187 دولة، أسفر عن إصابة 3344402 شخص، ووفاة 238787 شخصا.
وأظهرت بيانات الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تصدرتها الولايات المتحدة الأميركية بـ 1103781 مصابا، تليها إسبانيا بـ 213435، ثم إيطاليا بـ 207428، وبريطانيا بـ 178685، تليها فرنسا بـ 167305، ثم ألمانيا بـ 164077 مصابا.
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