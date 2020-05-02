ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 227

أعلنت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​، ارتفاع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ إلى 227، بعد تسجيل حالتي وفاة مساء يوم أمس، مشيرة الى أن هناك ارتفاع في عدد الإصابات الخطيرة إلى 107، منها 84 يخضعون لأجهزة تنفّس صناعي، كما يخضع 303 من المرضى للعلاج في ​المستشفيات​، و3,791 للعلاج في منازلهم، و1,610 للعلاج في ​الفنادق​. ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 9400، بزيادة 642 عن يوم أمس.

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