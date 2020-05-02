ترامب يغادر البيت الأبيض لأول مرة بعد العزل بسبب كورونا

توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي، وذلك بعد أن قضى أسابيع في البيت الأبيض بسبب إجراءات العزل.
ولفت ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض، إلى انه سيمارس التباعد الاجتماعي أثناء وجوده في كامب ديفيد وإنه يخطط للعمل أيضا في عطلة نهاية الأسبوع إذ سيجري مكالمات هاتفية مع قادة أجانب.
وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها ترامب البيت الأبيض منذ 28 آذار، عندما زار نورفولك بولاية فرجينيا لرؤية السفينة الطبية التابعة للبحرية الأميركية (كومفورت) لدى مغادرتها إلى ميناء نيويورك.
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