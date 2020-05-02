كتانة: الالتزام بالمعايير الوقائية المطلوبة لن يوقعنا في اي مشكلة

أكد الأمين العام للصليب الاحمر ​جورج كتانة​ في حديث إذاعي ان "اللجنة الوطنية قامت بعمل جبار بموضوع ازمة فيروس ​كورونا​ من خطة الاستجابة الى نشر الوعي لكن من المفترض احترام المعايير والبروتوكولات لأن الازمة عالمية".

وأوضح ان "نقل المصابين بكورونا من مناطق بعيدة إلى ​المستشفيات​ المجهزة في ​بيروت​ كان يكلفنا كثيرا، ومن الافضل نقل المصابين إلى مستشفيات في مناطقهم".

وشدد كتانة على أنه "الالتزام بالمعايير الوقائية المطلوبة لن يوقعنا في اي مشكلة ونحن دائما نأخذ احتياطاتنا ونكمل تدريبنا والتوعية مع ​البلديات​". وقال: "هذه ازمة وطنية عالية إذا تساعدنا يمكن ان نتخطيها، ونحن سنبقى حاضرين لتلبية جميع طلبات الاسعاف".