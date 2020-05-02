علّق امين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعية على الخطة الاقتصادية، قائلا: "‏الخطة بإطارها وعناوينها ربما تستند الى منطق ورغبة بالإصلاح لكنها تبقى ناقصة ولدينا ملاحظات، وكل بند فيها يحتاج الى خطة وإجراءات وجدول زمني ، فضلاً عن عدم تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات ومنها تسديد ​الضرائب​ ، تبقى العبرة في قدرة ​الحكومة​ على ممارسة الحكم في ظل نفوذ المتحكمين".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن عن الخطة الاقتصادية: تبقى ناقصة ولدينا ملاحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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