هاشم: مهما حاولت الحكومة تجميل صورة "الهيركات" فالنتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "مهما حاولت ​الحكومة​ تجميل صورة "الهيركات" وزادت من مساحيق المفردات والخيارات ليصبح "بيل ان" فالنتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس"، مشيرا الى أنه "اذا ما أضيفت محاولة الإسراع بتحرير سعر الصرف فإن الحكومة تكون اتخذت القرار بالتصديق على التوجهات الأساسية بان يدفع اصحاب الودائع الذين لم تلوث أموالهم بل عطرت بعرق جباههم ثمن الأخطاء والارتكابات التي يتحملها ثلاثي ​الدولة​ وحاكمية ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​"، مشددا على أنه "اذا كنا جادين وصادقين في الحفاظ على أموال الناس فيجب الا يمر اي قرار او قانون يحاول تغطية سرقات موصوفة بمد اليد الى الودائع النظيفة".

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