المطران درويش التقى وزير الزراعة: نتّكل عليه في مساعدة المزارعين

أكد رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ ​المطران عصام يوحنا درويش​ خلال استقباله وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ ان "البقاع هو موطئ الزراعة، وكان في الماضي يسمى اهراء ​الدولة​ الرومانية. نأمل ان يعود هذا السهل للعب دوره المهم جداً في ​لبنان​ والشرق. وقال: "نشكر الوزير على كل مساعيه مع سعادة المدير العام المهندس ​لويس لحود​ ومدراء المناطق، لأن حضورهم لافت في هذه المنطقة ونتّكل عليهم في مساعدة ​المزارعين​ بهدف تنمية ​الإقتصاد​ الذي نحن بحاجة اليهط.

من جهته، شكر الوزير مرتضى على الإستقبال وطلب منهم الدعاء من اجل لبنان وقال :" قمنا اليوم بزيارة هذا الصرح المبارك، وهي زيارة معايدة ب​عيد الفصح​ وبداية ​الشهر المريمي​ الذي يتزامن مع ​شهر رمضان​ المبارك، ونعتبر هذه الأعياد فرصة للتقرب من الله والشعور ب​المحبة​ في هذه الظروف الصعبة، وأطلب من السادة الأساقفة الدعاء من أجل لبنان في ظل الظروف الدقيقة، على امل ان يتحسن الوضع الإقتصادي والوضع العام في البلد لما فيه مصلحة اللبنانيين، خاصة في ما يتعلق ب​الغلاء المعيشي​ والظروف الدقيقة التي يمر بها البلد. ومنهنا ندهو كل اللبنانيين للتقرب من بعضهم البعض لنتسطيع النهوض بالبلد".