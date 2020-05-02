عبدالله: لترشيد خطوات أقرار قوانين مكافحة الفساد على تنوعها

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "يجب ترشيد خطوات أقرار قوانين ​مكافحة الفساد​ على تنوعها، فلا يجوز أن نتسابق ك​مجلس نيابي​ مع ​الحكومة​، بل المطلوب التكامل، لعدم التكرار ببن اقتراحات القوانين، ومشاريع القوانين، لأن الهدف واحد".

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