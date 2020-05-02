حب الله: مصممون كحكومة على دعم قطاع الصناعة لنضمن امننا الاجتماعي

أمل وزير الصناعة ​عماد حب الله​ في تصريح له من ​غرفة التجارة والصناعة​ في منطقة صيدا "أن تكون هذه الزيارة بداية لعمل منتج في ​الجنوب​ وصيدا، ونحن أردنا ان تكون الانطلاقة من بوابة الجنوب،".

ولفت إلى ان "​الحكومة​ انهت خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، هذه الخطة احتاجت إلى جهد استمر أسابيعا عدة واستطعنا ان ننجز خطة ولو كانت دون تطلعاتنا لكنها تنطوي على وعد كبير باعادة الاستقرار إلى اقصاد البلاد"، وأضاف "أقر بأن ​لبنان​ يحتاج الكثير ليستيعد عافيته ولم نأت كحكومة إلا للتصدي لهذه المهمة التي نعتبرها واجبا".

وأوضح حب الله ان "خطة الاصلاح تتضمن فصلا اساسيا لاعادة الروح إلى قطاعي الصناعة و​الزراعة​ دون اهمال قطاعي ​السياحة​ والتجارة"، لافتا إلى ان "محطتنا اليوم هي جزء من رحلة بدأناها على طول ​الجمهورية​ لبحث خطة انماء الصناعة".

وقال: "لا نغالي إذا قلنا ان جزءا اساسيا من الانهيار يعود إلى اهمال المعنيين طوال العقود الماضية لقطاعي الصناعة والزراعة ونحن مصممون كحكومة على دعم قطاع الصناعة لنضمن امننا الاجتماعي ونحصن سيادة أمننا الوطني".