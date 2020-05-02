الجيش: توقيف شخصين لاطلاقهما النار على حاجز لقوى الامن في ضهر البيدر

أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​المنصورة​ ـــ ​البقاع الغربي​، كلا من (ح.أ) و (ر.ض)، لقيامهما أمس ب​إطلاق النار​ على حاجز ​قوى الأمن الداخلي​ في محلة ​ضهر البيدر​ والذي أدى إلى إصابة ضابط وعريف، كما قاما بسلب ​سيارة​ أحد العسكريين من ​الجيش اللبناني​ بقوة ​السلاح​. إضغط للمزيد

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