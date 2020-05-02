حصيلة المصابين بكورونا حول العالم تتجاوز 3.3 مليون حالة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية بأن حصيلة المصابين ب​فيروس كورونا​ في العالم تجاوزت سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص.

ولفتت ​الجامعة​ التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار الفيروس في العالم، الى أن الوباء الذي شمل 187 دولة، أسفر عن إصابة 3344402 شخص، ووفاة 238787 شخصا.

وأظهرت بيانات الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تصدرتها ​الولايات المتحدة الأميركية​ بـ 1103781 مصابا، تليها ​إسبانيا​ بـ 213435، ثم ​إيطاليا​ بـ 207428، و​بريطانيا​ بـ 178685، تليها ​فرنسا​ بـ 167305، ثم ​ألمانيا​ بـ 164077 مصابا.

كما شملت الإحصائية الدول التي سجلت أكثر الوفيات بفيروس كورونا، لتتصدر الولايات المتحدة الأميركية القائمة بـ 65068 حالة وفاة، ثم إيطاليا بـ 28236، تليها بريطانيا بـ 27583، وإسبانيا بـ 24628، ثم فرنسا بـ 24543 حالة وفاة.

وأكدت ​منظمة الصحة العالمية​ على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة حتى الانتصار على الوباء.