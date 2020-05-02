الرئيس عون: لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية مع حفاظنا على حرية التظاهر

أعرب الرئيس ال​لبنان​ي، ​ميشال عون​، عن خشيته من استغلال بعض القوى السياسية لنقمة الشارع اللبناني الذي انفجر في وجه ​الفساد​، متفهما رغبته في حدوث تغييرات إيجابية. وشدد على انه "لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية، مع حفاظنا على حرية التظاهر والتعبير".

وفي حديث لوكالة "​سبوتنيك​" تمنى الرئيس عون "أن يكون جميع المسؤولين والأحزاب السياسية في لبنان، قد استوعبوا جيدا أن اللبنانيين قد انفجروا في وجه الفساد، وفقدان فرص العمل، ونهب مالية ​الدولة​ على مدى سنوات طويلة". وقال: "أفهم أن الناس يريدون تغييرات سريعة وملموسة، لكن معالجة تداعيات السنوات الثلاثين الماضية لن تحصل بين ليلة وضحاها."

وأضاف "لقد دعوتهم في الماضي ليحافظوا على يقظتهم في مراقبة مسار الأمور، وها أنا أدعوهم مجددا إلى ذلك. ولكن لا يمكننا أن نطلب من ​حكومة​ لم يتجاوز عمرها المئة اليوم، أن تجترح المعجزات".