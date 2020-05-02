عزل ثلاثة آلاف فرد من طاقم سفينة سياحية ألمانية بعد ظهور إصابة بكورونا

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برلين: وضع حوالى ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة "تي أو إي" في الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة شخص واحد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشركة الجمعة.

أجري اختبار كورونا على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية "ماين شيف 3" بعدما ظهرت عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، وقد تبين إصابة أحدهم بمرض كوفيد-19. وقد عزل هؤلاء البحارة على متن السفينة في ميناء كوكسهافن في ألمانيا.

أوضحت الشركة في بيان أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 2899 سيبقون في الحجر الصحي على متن السفينة "حتى إشعار آخر". أضافت أن بعض أفراد الطاقم الذين غادروها قبل الثلاثاء الماضي، تاريخ وصولها إلى الميناء، استدعوا للعودة إلى السفينة.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن السفينة السياحية كانت خالية من المسافرين. أكد رئيس المنطقة كاي-اوفي بيليفيلد ورئيس بلدية كوكسهافن أنه "ليس هناك أي خطر على سكان مدينة ومنطقة كوكسهافن".

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وأضافا أن "مجموعة الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة من أجل إجراءات النزول عند وصول السفينة معروفين بدقة وكانوا مزودين بمعدات للوقاية الفردية".



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في ألمانيا

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