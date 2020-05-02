الآلاف يتظاهرون في كاليفورنيا للمطالبة بإنهاء الحجر

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لوس انجليس: تظاهر الآلاف الجمعة في كاليفورنيا للمطالبة برفع الحجْر الساري منذ ستّة أسابيع، حاملين أعلام الولايات المتّحدة ولافتات، ومرتدين قبّعات كُتبت على بعضها رسائل مؤيّدة للرئيس دونالد ترمب.

هتف المتظاهرون "افتحوا كاليفورنيا!". وكُتب على لافتات "كلّ الوظائف ضروريّة"، "الحرّية ضروريّة". قال الحاكم غافن نيوسوم الجمعة لصحافيّين إنّه يتفهّم الإحباط الذي دفع إلى الاحتجاجات، وكذلك "قلَق" المتظاهرين "بشأن الاقتصاد ومستقبل عائلاتهم"، مشيرا إلى أنّه سيصدر منه في الأيام المقبلة إعلانٌ بشأن إجراءات الحجر.

توجّه نيوسوم إلى المتظاهرين بالقول "اعتنوا بأنفسكم. ضعوا كمّامة. احترموا التباعد الجسدي (..) هذا المرض لا يُفرّق بين متظاهر وديموقراطي وجمهوري".

سجّلت كاليفورنيا 91 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجماليّ للوفيّات إلى 2073. كما نُظّمت احتجاجات مماثلة في لوس أنجليس وشيكاغو ونيويورك.

والخميس دخل متظاهرون مسلّحون الى مبنى الكابيتول في ولاية ميشيغان، حيث كان البرلمانيّون مجتمعين، وذلك للمطالبة بتخفيف إجراءات الحجْر المتّخذة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة أكثر من 1800 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

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ومع تسجيلها 1883 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساء بالتوقيت المحلّي الجمعة والساعة نفسها من اليوم السابق، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات من جرّاء الفيروس في الولايات المتحدة إلى 64700.

الولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أوّل وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيّات أو الإصابات.

وأجاز المنظمون الأميركيّون استخدام العقار التجريبي "رمديسفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الحالات الطارئة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة

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