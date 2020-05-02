دبي - بواسطة محمد فارس © RT الرئيس السوري، بشار الأسد، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.بيونغ يانغ: كيم جونغ أون يتلقى رسالة من الأسد

أفادت بيونغ يانغ، اليوم الجمعة، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تلقى رسالة من قبل الرئيس السوري، بشار الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون تلقى يوم 28 أبريل الماضي رسالة جوابية من الأسد ردا على التهنئة والتمنيات التي أعرب عنها زعيم كوريا الشمالية للرئيس السوري بمناسبة عيد الجلاء في سوريا.

وقالت الوكالة إن الأسد عبر عن شكره لكيم جونغ أون، فيما "أعرب عن قناعته بأن العلاقات التاريخية بين البلدين ستشهد تعزيزا في جميع المجالات بالتوافق مع المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين".

كما أعرب الأسد، حسب الوكالة، عن دوام الصحة لكيم جونغ أون والازدهار للشعب الكوري.

Advertisements

وتبادل الأسد وكيم جونغ سلسلة من الرسائل خلال الأشهر الماضية، وسبق أن أفادت بيونغ يانغ، يوم 22 أبريل، بأن زعيم كوريا الشمالية وجه رسالة للرئيس السوري كرد على أمنيات بعثها الثاني للأول في مناسبة الذكرى الـ108 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي الأسبق، كيم إل سونغ.

ويأتي ذلك تزامنا مع تقارير إعلامية غير مؤكدة تحدثت عن إصابة كيم جونغ أون بـ"مرض خطير".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية الكورية + وكالات