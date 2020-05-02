إجراءات صارمة لحماية صحة بوتين

دبي - بواسطة محمد فارس © Alexei Druzhinin الرئيس الروسي، فلاديمير بوتينإجراءات صارمة لحماية صحة بوتين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه جرى ضمان أقصى درجة من حماية صحة الرئيس فلاديمير بوتين في ظروف وباء كورونا.

وفي تصريح متلفز، رد بيسكوف على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لتعزيز حماية صحة بوتين بعد إصابة رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، بفيروس كورونا، قائلا: "في هذه الأيام، تكون حماية الصحة في أقصى درجاتها في كل حال من الأحوال، وخاصة فيما يتعلق بصحة رئيس الدولة".

وكان ميشوستين أعلن، أمس الخميس، عن إصابته بعدوى "كوفيد-19"، مضيفا أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.

المصدر: إنترفاكس