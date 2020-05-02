بالصور.. أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

وأظهرت الصور زعيم كوريا الشمالية وهو يشارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن "كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".

شاهد ايضًا: لمحات من الحياة داخل كوريا الشمالية

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ نحو 3 أسابيع، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

كانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.

© متوفر بواسطة سكاي نيوز عربية

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي بدء أول محاكمة في العالم بشأن عمليات تعذيب في سوريا أمام القضاء الألماني وجهت محكمة ألمانية الخميس تهما بالقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي لعنصرين سابقين في أجهزة أمن النظام السوري، في خطوة وصفها ناشطون ومحامون بأنها أول محاكمة في جرائم حرب ارتكبها ضباط سوريون. France 24

دول عربية تخفف "بحذر" إجراءات الحجر الصحي بمناسبة رمضان بمناسبة حلول شهر رمضان، اتخذت بعض الدول العربية حزمة من التدابير الرامية إلى التخفيف من إجراءات العزل بطريقة من شأنها ألا تعرض حياة المواطنين لخطر الإصابة. فقررت إمارة دبي إعادة فتح مراكز التسوق اعتبارا من منتصف النهار وحتى العاشرة مساء مع مراعاة الدخول بنسبة 30 بالمئة فقط من الطاقة الاستيعابية. ومن البيت الحرام، ستقيم السعودية صلاة التراويح لتبثها للعالم الإسلامي ولكن بدون مصلين. أما مصر فأبقت الحكومة على حظر التجول الليلي المفروض مع تقليصه ساعة واحدة لكنها حظرت صلاة الجماعة والتراويح خلال الشهر. France 24

أوبئة ضربت البشرية 4/5: الإنفلونزا الإسبانية.. فيروس قتل أكثر من 50 مليون شخص يستمر فيروس كورونا تفشيه القاتل عبر العديد من دول العالم. وفي ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، تواصل قناة فرانس24 في رصد أبرز الأوبئة التي عرفها تاريخ البشرية من خلال بث سلسلة من التقارير. نتوقف في هذه الحلقة عند فيروس الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت في عام 1918، وأصابت ملايين الأشخاص وحصدت أرواحهم. تقرير: رابح خالدي، فلورانس غييار، أرمال كو، وبيتر أوبريان. France 24 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منذ قرابة ثلاثة أسابيع France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

أخبار ذات صلة

وبدأت التكهنات بشأن صحة كيم جونغ أون بعد أن غاب عن ذكرى عيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، في الخامس عشر من أبريل الجاري.

وينتمي كيم جونغ أون إلى الجيل الثالث من عائلته التي تحكم كوريا الشمالية، ولم يغب عن هذا الحدث المهم منذ توليه السلطة بعد وفاة والده.