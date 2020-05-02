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بالصور.. أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دبي - بواسطة محمد فارس © Getty زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون نشر رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، ليل الجمعة السبت، على حسابه بتويتر صورتين لأول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وأظهرت الصور زعيم كوريا الشمالية وهو يشارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن "كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".

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A photo taken on July 24, 2017 shows a group of university students walking on a street in Pyongyang. / AFP PHOTO / Ed JONES (Photo credit should read ED JONES/AFP/Getty Images)

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ نحو 3 أسابيع، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

كانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.

© متوفر بواسطة سكاي نيوز عربية
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أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منذ قرابة ثلاثة أسابيع

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وبدأت التكهنات بشأن صحة كيم جونغ أون بعد أن غاب عن ذكرى عيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، في الخامس عشر من أبريل الجاري.

وينتمي كيم جونغ أون إلى الجيل الثالث من عائلته التي تحكم كوريا الشمالية، ولم يغب عن هذا الحدث المهم منذ توليه السلطة بعد وفاة والده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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