دار مزادات سوثبي تستأنف عروض الفنون المعاصرة الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

تستأنف دار سوثبي للمزادات عروض الفنون المعاصرة المؤجلة في نيويورك في أواخر يونيو، إذا تم رفع قيود معينة متعلقة بفيروس كورونا، طبقًا لما ذكرته الدار في بيان نشر أمس الجمعة بتوقيت أمريكا.

وذكرت الدار أن مزادات الفنون المعاصرة والانطباعية والحديثة، التي كانت مقررة في بادئ الأمر في مايو، من المقرر أن تكون في الأسبوع الأخير من يونيو، اعتمادا على ما إذا كانت السلطات المعنية ستخفف بعض القيود أم لا.

وتابعت دار المزاد، أن الزائرين يمكن أن يتوقعوا "إجراءات احترازية إضافية" لضمان سلامتهم.

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